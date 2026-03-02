El Concello de Teo (A Coruña) contará con una nueva construcción de viviendas públicas

La Xunta de Galicia construirá una segunda promoción de viviendas de promoción pública en el Concello de Teo, en una parcela de 3.526 metros cuadrados de superficie cedida para tal fin por el propio concello, situada en Ramallosa.

El número de viviendas que se va a construir se determinará en el proyecto, pero se estima que serán cerca de 33. El Consello de la Xunta que tuvo lugar hoy autorizó la licitación del contrato.

Las viviendas incluirán el empleo de técnicas industrializadas, y el pliego de bases establece que no se tendrán en cuenta las propuestas que no alcancen una puntuación mínima en esta materia.

Con tal fin, la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia licitará el contrato una vez autorizado hoy por el Consello de la Xunta. La licitación se realizará por el procedimiento de proyecto y obra, por lo que el contrato incluirá la redacción del proyecto, la ejecución de la obra de construcción y la dirección de esta. El importe de licitación será de 8.778.075,93 euros.

La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de tres meses para la redacción del proyecto básico y de dos más para el de ejecución, y se prevé que el final de las obras sea para el año 2028.

26 viviendas públicas en As Galanas

La Xunta también trabaja en la construcción de otras 26 viviendas de promoción pública en el municipio de Teo, en concreto en la rúa Cernadelas, en la urbanización As Galanas, cedida también por el concello.

En este caso el proyecto básico para la construcción de las viviendas ya se remitió al Concello para conformidad y el de ejecución está en la fase final de redacción.

La iniciativa está incluida dentro del objetivo de la Xunta de Galicia en duplicar el parque de vivienda pública antes de finalizar el 2028, en la que se alcanzarán las 8.000 unidades en ese plazo. En 2026 se licitarán las obras de cerca de 2.700 viviendas, por casi 500 millones de euros, que se unirán a las que ya se encuentran en construcción, y están previstas las primeras entregas a las personas adjudicatarias en este mismo año.