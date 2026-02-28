Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Santiago

Hallan el cadáver del vecino de Teo (A Coruña) desaparecido en el río Ulla

Fue encontrado por un amigo suyo

La Guardia Civil ha rescatado esta tarde el cadáver del vecino de Teo (A Coruña) que había desaparecido en el río Ulla, al lado del puente de Pontevea (en A Estrada, Pontevedra), y al que medios policiales y de emergencias buscaban desde el miércoles.

Según informa Europa Press, el hallazgo lo realizó un amigo suyo, que lo estaba buscando y reconoció un bulto en el agua. El cuerpo apareció a unos 200 metros de donde el desaparecido había dejado el vehículo.

Una vez su amigo dio el aviso, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil lo confirmaron y procedieron al rescate del cadáver.