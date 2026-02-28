Controlado el incendio de una fábrica de velas en Negreira (A Coruña)

Los servicios de emergencias continúan trabajando en la extinción de un incendio en una cerería en Negreira (A Coruña), aunque el fuego está "controlado". No hay personas afectadas en el suceso.

Según ha trasladado el 112 Galicia e informa Europa Press, actualmente se están llevando a cabo tareas de refrigeración para lograr la completa extinción del fuego, que arrasó la nave principal de la fábrica, provocando su colapso.

Un particular alertó sobre las 4:30 horas de la madrugada de que ardía una fábrica de velas en el lugar de Espesedo, en Bugallido, en el municipio de Negreira.

A continuación, el 112 Galicia puso en marcha un dispositivo de intervención en el que participan los Bombeiros de Santa Comba, de Cee, el GES de Brión, el servicio provincial de incendios y la Guardia Civil.

También, por precaución, se informó al personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como, al Servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, al personal del Ayuntamiento, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

En estos momentos, los medios continúan trabajando para evitar la propagación de las llamas, que solo afectan a la fábrica.