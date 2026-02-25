Un camión sufre una salida de vía en Santiago a la altura de San Lázaro

La mañana ha comenzado en Santiago con un accidente en la carretera SC-20, a la altura de San Lázaro, cerca del Leroy Merlín, tras la salida de vía de un camión articulado. El siniestro, que se produjo en la avenida Camilo José Cela pasados unos minutos de las 07:30 horas, ha obligado a cortar un carril de bajada en sentido centro de la ciudad.

Según informa el 112, el aviso llegó por un particular, que indicaba que el camionero logró salir por su propio pie del tráiler aunque mostraba signos de estar aturdido. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Hasta el lugar se desplazó una unidad de Urxencias Sanitarias y también una patrulla de la Policía Local.