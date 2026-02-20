El Concello de Santiago realizará obras de asfaltado para reparar los daños por el mal tiempo

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, informó hoy en rueda de prensa que la próxima semana, coincidiendo con la mejora del tiempo darán comienzo los trabajos de asfaltado previstos por el departamento municipal de Obras en distintos puntos de la ciudad para reparar los daños causados con motivo de la climatología adversa.

"Llevamos hecha una evaluación importante de la deterioración de las vías municipales y del espacio público por las lluvias en lo que llevamos de año", señaló Sanmartín, y recordó que no se trata de una cuestión exclusiva de la ciudad, también se atribuye a los eventos meteorológicos sufridos durante este invierno.

La regidora también recordó que durante los últimos meses se hicieron "arreglos de emergencia", de carácter provisional y que, a partir de este momento, se dan las condiciones para iniciar un programa de reparaciones con "soluciones más duraderas", que incluyen fresado y asfaltado.

El Concello de Santiago tiene contabilizadas 220 incidencias en pavimentos de asfaltado.

Los trabajos de reparación de pavimentos asfálticos se realizarán entre el lunes 23 de febrero y el martes 3 de marzo, en horario de 8:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 19:30 horas.

La regidora apuntó que la semana que viene comenzarán las obras en Fontiñas con actuaciones en las calles de Lisboa, Berlín, París, Roma, Bruselas y Moscú. También en la rúa de San Lázaro y la avenida Camiño Francés.

A continuación, la siguiente semana están previstas en las rúas de República Arxentina, Gómez Ulla, en el Ensanche, y en otras localizaciones como a Ponte Vella de Vidán, la avenida Burgo das Nacións, o el cruce da Costa do Vedor con Quiroga Palacios.

Actuaciones en el rural

En el rural de Santiago durante las semanas pasadas se realizaron trabajos en la mejora del drenaje del agua de la lluvia, en concreto en Tras Villestro, en la carretera nacional 634. A día de hoy se sigue trabajando en esta actuación y está previsto que se llegue a la finalización de los trabajos en Sanxuas (Aríns).

La alcaldesa indicó también que se haría un seguimiento semanal de estas incidencias, incluidas las que puedan ser resueltas de "forma puntual" con el personal y recursos de la brigada municipal, con actuaciones de carácter menos duradero, pero que permiten actuar con "agilidad" y garantizar la seguridad de las personas y vehículos.

A estas actuaciones sobre asfaltado hay que sumar la reparación de incidencias en aceras o en calzadas con pavimentos de lages, chapaplana o chapacuña.

En estos momentos se está actuando en el pavimento de chapacuña del parking de San Roque, y los próximos días se arreglará la entrada de la plaza de Ramón Domínguez, losas en el cruce de Ruela do Pisón con Pexigo de Arriba, pavimentos en la rúa Concheiros y en la zona del Cruceiro de San Pedro y Campo da Angustia, y pavimento de chapacuña en Costa do Vedor.

"Se trata de actuaciones de carácter inmediato para paliar esas incidencias más urgentes, pero por supuesto habrá también una planificación más a medio plazo con intervenciones de más calado que se realizarán en los meses de verano y otoño, cuando el tiempo suele ser más propicio", señaló Sanmartín.

Respecto a estas actuaciones, los servicios municipales están evaluando el estado de vías con la necesaria redacción previa de todos los proyectos técnicos necesarios.

Cortes de tráfico

Los trabajos de reparación de pavimentos implicarán cortes de tráfico y desvíos del transporte urbano:

El lunes 23 de febrero en la rúa de San Lázaro habrá un corte del carril de salida en el tramo comprendido entre la rotonda de A Muíña y la rotonda de la rúa Miguel Ferro Caaveiro, desviándose el tráfico por rúa Fernando Casas Novoa.

El lunes 23 y martes 24 en la avenida Camiño Francés los trabajos afectan tanto a los carriles que desembocan en la rotonda con la avenida de Xoán Pablo II como a los carriles del túnel, por lo que la circulación se desviará por unos u otros, según los momentos de los trabajos.

El martes 24 y miércoles 25 la rúa de Lisboa quedará cortada completamente a la circulación, de la misma manera que la rúa Berlín, pero solo el carril de subida. Se podrá circular hacia el túnel de Área Central.

El jueves 26 por la mañana y viernes 27 por la tarde, la rúa Roma estará cortada al tráfico en sentido subida.

El lunes 2 de marzo la rúa da República Arxentina se cortará al tráfico todo el día en el tramo comprendido entre Romero Donallo y Fernando III.

Ese mismo día, la rúa Gómez Ulla estará cortada en horario de mañana y se podrá acceder por la rúa Pérez Constanti.

El lunes 2 y el martes 3 la avenida do Burgo das Nacións solo se podrá circular desde Xoan XXIII hacia la avenida de Castelao.

Durante esos mismos días se cortará el tráfico en la rúa da Ponte Vella.

El martes 3 de marzo estará cortado durante todo el día el cruce de la avenida Quiroga Palacios con la rúa do Veedor. El desvío de la circulación será por rúa Bispo Teodomiro y Corredoira das Fraguas.

Respecto al transporte urbano, la próxima semana se verán afectadas las líneas 6, 6A, 9, C2, C4, C5 y C11.