Intervento gana el Concurso Internacional de Iluminación de la Catedral de Santiago Concello de Santiago

El jurado internacional del Concurso Internacional de Iluminación Ornamental y Artística del entorno monumental de la Catedral de Santiago acordó, por unanimidad, seleccionar como propuesta ganadora el anteproyecto presentado bajo el lema Hermes, que alcanzó la mayor puntuación global en la fase final.

La decisión fue adoptada en la reunión celebrada el pasado 3 de febrero, en la que el jurado evaluó los tres anteproyectos finalistas de acuerdo con los criterios establecidos en las bases del concurso: valor y calidad del diseño lumínico, viabilidad técnica y económica, y protección del medio ambiente, eficiencia energética e innovación tecnológica, y publicada esta mañana en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según los requerimientos legales previstos en el concurso.

Abierto el sobre con la documentación administrativa, el dicho lema corresponde al estudio Intervento, que será el encargado de redactar el proyecto ejecutivo y asumir la dirección facultativa de la obra piloto de iluminación de la Praza de Praterías.

Puntuación de 95 puntos sobre 100

El anteproyecto Hermes, de Intervento, alcanzó una puntuación total de 95 puntos sobre 100, frente a los 65 puntos obtenidos por otras dos propuestas finalistas.

En cuanto al valor y la calidad del diseño lumínico, la propuesta ganadora recibió un total de 45 sobre 50 puntos posibles y, en el ámbito de la evaluación técnica y económica, por una banda, y de protección del medio ambiente, eficiencia energética e innovación tecnológica, por otra obtuvo la máxima puntuación en ambos: 25 sobre 25.

Según recoge el acta, "el anteproyecto ofrece un análisis muy preciso de la arquitectura y entorno urbano e histórica del ámbito de actuación".

El jurado destacó que la propuesta presenta un diseño lumínico que posee "claridad e integridad, y propone una imagen equilibrada del paisaje nocturno evitando la homogeneización de la misma mediante la jerarquización de la iluminación, utilizando gradientes y contrastes que ponen en valor la arquitectura sin deformarla".

De igual modo, en la resolución final se valora especialmente el uso inteligente de la penumbra y de los contrastes de claroscuros, no solo en la iluminación ornamental de los monumentos, sino también en los recorridos por el espacio público circundante, dotando de coherencia la solución presentada.

Máximo respecto por el patrimonio catedralicio

Uno de los aspectos considerados determinantes fue la estrategia de mínima intervención sobre el patrimonio.

El acta señala de manera expresa que Hermes es la única de las propuestas que resuelve la iluminación ornamental del conjunto de la catedral sin situar nuevas instalaciones sobre las cubiertas de piedra, recientemente rehabilitadas en su integridad.

En ese sentido, el jurado destaca que el proyecto "garantiza la conservación de los valores culturales de la catedral en su conjunto, incluidas las cubiertas", que forman parte del itinerario de visitas y gozan de la máxima protección como Bien de Interés Cultural.

Viabilidad técnica económica y sostenibilidad

En el plano técnico y económico, el jurado concluyó que la propuesta es "técnicamente muy completa", destacando la precisión en los cálculos, los niveles de iluminación y las temperaturas de color, consideradas "bien escogidas".

La utilización de luminarias de diferentes marcas comerciales fue también evaluada positivamente, ya que "favorece la sostenibilidad económica de la propuesta e incluso su mantenimiento a largo plazo".

El presupuesto presentado incluye todas las fases de intervención (desmontaje, instalación y pruebas) y se considera ajustado y viable, permitiendo "garantizar la calidad de la ejecución".

En el ámbito ambiental, la propuesta se articula alrededor del criterio de "integración y mínima intervención", con un control preciso de las luces, destinado a evitar deslumbramientos y reducir la contaminación lumínica, preservando la oscuridad deseada del firmamento y del paisaje nocturno.

El jurado destaca que el proyecto cuantifica un ahorro energético aproximado del 68% respecto al consumo actual, actuando, además, en edificios que carecían hasta ahora de iluminación ornamental.

Adecuación de los proyectos finalistas

Junto con la propuesta ganadora, el jurado señaló la calidad de otros dos anteproyectos finalistas. En ese sentido, Shh...See the silence, correspondiente al estudio finés Valoa Design, fue valorada por su coherencia conceptual y por el uso de la luz y de la penumbra con la atmósfera espiritual del ámbito.

Ad Maiora Sempre, encabezado por Pietro Maria Castiglione, a.k.a Piero, resultó reconocido, entre otros aspectos, por su exhaustivo trabajo de análisis histórico y urbano y el alto grado de desarrollo de la propuesta técnica y económica.