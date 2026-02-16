Unos rescoldos reactivan el incendio de la comisaría de la Policía Nacional de Santiago

El incendio de la comisaría de la Policía Nacional de Santiago de Compostela se ha reactivado este lunes debido a unos rescoldos. El fuego, que había quedado extinguido el jueves por la tarde, obligó a desalojar ese día las instalaciones y a instalar en el exterior una carpa de atención a la ciudadanía.

Unos rescoldos en el sótano del edificio originaron este lunes que saliese el humo por uno de los laterales. Hasta allí se han desplazado los Bomberos de Santiago, efectivos de la Policía Local y de Protección Civil.

La comisaria de policía, Nuria Palacios, ha explicado que lo ocurrido "forma parte del proceso normal de extinción de un incendio". Amplían fuentes de los bomberos que "ya están terminando los trabajos" y "en breve" volverán al parque, según recoge Europa Press.

El fuego de la semana pasada se produjo en una zona de tiro de la planta inferior donde había neumáticos almacenados, lo que generó una intensa humareda visible desde varios puntos de la ciudad.

Un dispositivo formado por 21 bomberos participó en las tareas de extinción, que duraron unas ocho horas, ya que debido a la complejidad del trabajo, los profesionales no podían demasiado tiempo continuado en el interior.

La voz de alarma se dio alrededor de las 10:00 horas y, a continuación, se procedió a la evacuación de la comisaría de forma "controlada", cuando se comprobó que no había personal afectado. Pasadas las 11:30 horas, se procedió al corte de la plaza en la que está el inmueble, en el casco histórico.

La magnitud del incendio, además, obligó a evacuar también en la mañana el IES Rosalía de Castro, que suspendió sus clases, y la Rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Atención al ciudadano

La Policía Nacional informó el viernes de que habilitaría una carpa para atención al ciudadano, aunque concretó que la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) solo atenderá los delitos graves contra las personas y no estará disponible para trámites de entidad menor.

Laa oficina de expedición de DNI/Pasaportes tenía previsto atender hasta hoy lunes exclusivamente en los casos de urgencia en la furgoneta VIDOC instalada en la avenida Rodrigo de Padrón, en el exterior de las dependencias policiales.

El Negociado de Extranjeros no tendrá acceso a los equipos informáticos hasta el miércoles 18 de febrero. En caso de urgencia, se atenderá en la Oficina de Extranjería de la Comisaría Provincial de A Coruña, en el número 4 de la rúa Médico Devesa Núñez.

Así, la situación está afectando a la prestación del servicio y la propia policía ha recomendado a las personas que se acercaron a renovar el DNI acudir a otras comisarias, como la de Carballo, Ferrol, Ribeira, Lalín o A Coruña para realizar dichos trámites. Lo mismo ha ocurrido con alguna persona que se ha acercado a poner una denuncia.

Si bien se están realizando documentaciones de urgencia, servicios como el negociado de extranjeros "de momento no se han podido retomar ni a mínimos", por lo que se están derivando a A Coruña.

"Tenemos un menor número de equipos informáticos disponibles, entonces lo que es el DNI y el pasaporte están haciéndose documentaciones de urgencia y vamos a intentar si esto se demora incrementar esos equipos para dar servicio a la ciudadanía", ha detallado.

Con respeto a cuando se podrá retomar la normalidad, la comisaria ha indicado que hay que hacer una serie de mediciones para retomar las actividades de forma "segura" y que no haya "ningún riesgo laboral".