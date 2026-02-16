Patricia Iglesias, sobre ser candidata del PSdeG en Santiago: "No es el momento" PSdeG

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha afirmado que "no es el momento" de hablar de nombres para la candidatura de los socialistas en Santiago, y ha recalcado la relevancia de centrarse en el "proyecto colectivo".

En concreto, a la pregunta de si el partido habló con ella, ha respondido: "No es una pregunta que... Evidentemente, no es el momento. Siempre se habló de proyecto colectivo".

En cualquier caso, ha resaltado que si ella se decidió a dar el "paso" de la política activa es porque cree que es "un momento de dar la cara", frente a fuerzas de extrema derecha y "los negacionismos".

"El Partido Socialista tiene que ser un muro de contención. En Santiago hay muchas personas que pueden contribuir a ese proyecto colectivo", ha remarcado.

En este sentido, ha criticado la "inacción" por parte de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, del BNG, y ha insistido en "trabajar por ese proyecto progresista", pensando "no" en las personas, sino en "el equipo", que es "lo más importante".