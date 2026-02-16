Lunes de Carnaval lluvioso en Santiago de Compostela

Tras un fin de semana donde Santiago de Compostela por fin vio el sol, el primer día de la semana comienza, de nuevo, con precipitaciones. Aunque la tarde de este lunes de Carnaval podría tornar con nubes y claros.

El resto de la semana, Santiago estará con cielos lluviosos, pero a partir del viernes podría llegar un tiempo seco con la llegada de altas presiones, trayendo estabilidad y aire más cálido, lo que se traduce en sol y aumento de temperaturas.

En cuanto a las temperaturas, serán altas para las mínimas y normales para las máximas, superando ambas los 10 grados. En lo referido en la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable.