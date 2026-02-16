El Cupón Fin de Semana de la Once reparte 200.000 euros en Santiago de Compostela

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Santiago de Compostela 200.000 euros, en 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del sábado, 14 de febrero.

José Carlos Ballesteros Silva es el vendedor de la ONCE que ha repartido estos 200.000 euros en Santiago de Compostela, desde su punto de venta situado en la rúa do Franco, número 4.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y series de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores de la Organización, y se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.