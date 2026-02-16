Estos son los cortes de tráfico en Santiago por el desfile de Carnaval

Mañana martes, a partir de las 17:30 horas, se celebrará el día grande del Carnaval de Santiago. El tradicional desfile de carrozas, comparsas y charangas saldrá desde la Avenida de Ferrol y recorrerá las calles de Compostela hasta su llegada a la Sala Capitol, a las 21:00 horas, donde tendrá lugar el tradicional concurso de disfraces.

Por ello, estará prohibido el estacionamiento de vehículos en las calles por las que se desarrollará el desfile, entre las 14:00 horas hasta su finalización.

De igual modo, se producirán cortes intermitentes de tráfico en las mismas calles, por lo que se recomienda, en la medida de lo posible, evitar circular por la zona del Ensanche en la tarde de mañana y seguir las indicaciones de la Policía Local y de los paneles informativos de tráfico.

La concentración de las carrozas comenzará a partir de las 15:00 horas en la Avenida de Ferrol. El desfile comenzará a las 17:30 horas y continuará por las siguientes calles: rúa Romero Donallo, Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, República do Salvador, Hórreo y Senra, y, para finalizar, en la Avenida de Juan Carlos I.

Se recomienda a los conductores que eviten la Avenida de Ferrol y la rúa Romero Donallo, pues estarán cortadas al tráfico hasta la salida de las carrozas y comparsas.

Los vehículos que se desplacen en dirección norte-sur pueden evitar el centro de la ciudad circulando por la Avenida de Lugo (SC-20) y el interior del túnel del Hórreo.

Transporte urbano

Con motivo de los cortes intermitentes en las diferentes calles por las que pasará el desfile, las líneas de transporte urbano tendrán restricciones temporales en la circulación. Los autobuses aguardarán el paso del desfile, siguiendo en todo caso las indicaciones de la Policía Local.

La Avenida de Ferrol estará cortada al tráfico desde las 15:00 horas hasta las 17:30 horas, al realizarse allí la concentración de las carrozas.

En ese horario, la línea 5 no realizará las paradas por ese punto, desviándose desde la rotonda de Conxo hasta la rotonda de Galuresa, Romero Donallo, y retomando el trayecto en la primera parada de rúa República Arxentina.

A partir de las 18:00 horas, los buses volverán a circular por la Avenida de Ferrol, aunque podrían tener que aguardar el paso del desfile en la zona del Ensache.

Las líneas de transporte urbano que circulan por el recorrido sufrirán durante el paso de las carrozas pequeñas alteraciones y retrasos aproximadamente desde las 17:00 horas hasta la finalización del desfile.

En los momentos de corte, las líneas desviadas circularán por rúa do Hórreo (zona estación Intermodal). Las líneas circulando en sentido Norte-Sur serán desviadas por Castrón Douro al Hórreo y Romero Donallo.

Igualmente, la parada de referencia en el centro de la ciudad para el servicio de la línea 6A con destino Aeropuerto será la 691 (rúa do Hórreo, estación Intermodal), teniendo que desviarse por la Avenida de Lugo mientras dure el paso del desfile, sin realizar las paradas por el centro de la ciudad.