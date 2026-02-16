Comienza la fase de votación en los Orzamentos Participativos de Santiago

La juventud de Santiago ya puede elegir desde hoy el destino de 100.000 euros del presupuesto de la Concellaría de Xuventude, en el marco de los Orzamentos Participativos. La concelleira María Rozas informó del inicio de la fase de votación de las propuestas, que se prolongará hasta el 16 de marzo a través de la web decide.santiagodecompostela.gal.

En la fase de votación de los Orzamentos Participativos pueden participar la juventud nacida entre 1996 y 2010, que estén empadronados, estudien o trabajen en Compostela.

Durante la fase de presentación de propuestas se recibieron un total de 275, 31 más que el año pasado. De ellas fueron válidas 201, frente a las 150 de 2025, y una vez agrupadas las propuestas similares se sometieron a votación 116 propuestas, 13 más que en 2025.

La concelleira María Rozas destacó el incremento del número de propuestas "sobre todo de iniciativas que cumplen todos los requisitos, lo que indica un mayor conocimiento sobre este proceso que impulsamos por tercer año consecutivo".

Áreas temáticas

La teniente de alcaldesa puso en valor "la calidad y variedad de las propuestas, que vuelven a demostrar que tenemos una juventud diversa con un amplio abanico de intereses, y con magníficas ideas que vale la pena desarrollar".

Rozas indicó que "aunque las partidas consignadas para los Orzamentos Participativos no permiten ejecutar todas las propuestas acercadas, el departamento de Mocidade siempre toma buena nota de las sugestiones y muchas de ellas acaban siendo impulsadas dentro de la programación de la Concellería al margen de este proceso".

En esta ocasión, las áreas temáticas con más propuestas recibidas fueron las de música, deporte y gastronomía. También hay propuestas relacionadas con la cultura, el sector audiovisual, los animales, el medio ambiente, la igualdad, la ciencia y la tecnología, o el emprendimiento y el empleo.

Entre las propuestas concretas, se repiten algunas de las más votadas en procesos anteriores como el cine al aire libre, las actividades relacionadas con la cultura urbana, conciertos de artistas emergentes, torneos deportivos, o eventos para promover la adopción de animales.

Aparecen también numerosas iniciativas novedosas, como una acampada astronómica, un evento sobre comidas del mundo, un karaoke, un festival de artistas drag, charlas formativas sobre economía o lenguaje administrativo, encuentros internacionales, cursos para aprender tareas básicas de la vida cotidiana como coser, ejecutar reparaciones, gestionar ingresos y ahorros o hacer la declaración de la renta.

Durante la fase de presentación de propuestas, el departamento de Mocidade impulsó diferentes encuentros en centros educativos para explicar el proceso de los Orzamento Participativos. Fueron un total de 44 encuentros, en lo que participaron más de mil personas.

Procedimiento de votación

Para poder votar en los Orzamentos Participativos se requiere estar empadronado, estudiando o trabajando en Santiago, y ese vínculo debe ser acreditado a través de un documento oficial (nómina, contrato laboral, tarjeta o matrícula estudiantil, contrato de alquiler...).

Cada persona podrá votar una única vez, y dentro de cada formulario deberá escoger tres propuestas, otorgándoles uno, dos o tres puntos según el grado de preferencia. El departamento de Mocidade ejecutará las propuestas más puntuadas, hasta completar el presupuesto de 100.000 euros asignados.