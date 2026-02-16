Aprobada la modificación del trazado de la senda entre O Milladoiro y la estación intermodal de Santiago

El Consello de la Xunta aprobó de forma definitiva el anexo para información pública complementaria y el trazado del eje de movilidad sostenible en Santiago en el tramo entre O Milladoiro y la estación Intermodal con todos los informes sectoriales favorables.

El nuevo trazado y obras complementarias se sitúan fuera del ámbito definido para el Plan Especial de Conxo. Por lo tanto, no se realizarán obras dentro del ámbito delimitado en el Plan xeral de ordenamiento municipal (PXOM) para el Plan especial de protección y rehabilitación de la iglesia, hospital y monasterio de Conxo (PE-1R).

Buscando el mayor consenso entre los distintos colectivos, la nueva solución propone una alternativa que evita la afección en el entorno del Banquete de Conxo, manteniendo la seguridad de los ciclistas al diseñar una senda no compartida con el tráfico viario, tal y como solicitaba la principal asociación ciclista de la ciudad.

Las modificaciones diseñadas para esta senda dieron lugar a una nueva alternativa que comparte el trazado de proyecto hasta el punto quilométrico 3+560, punto en el que en lugar de seguir hacia el oeste en el Banquete de Conxo se separa del mismo en dirección este, hasta alcanzar el aparcamiento actual del Hospital de Conxo.

Después de alcanzar el nivel del aparcamiento la senda ciclable continúa por las plazas de aparcamiento situadas en el perímetro oeste. Además, se dispone de una pasarela de madera en la subida a la cota del aparcamiento del hospital

Con el objetivo de no suprimir plazas, se cambia la distribución de las plazas en batería a 90º por plazas en espina de pescado, manteniendo el número de aparcamientos. Las plazas se pintarán de nuevo consiguiendo un mejor aprovechamiento del espacio y la mejora de la seguridad vial.

A la altura del paso de peatones existente en la rúa de Ramón Baltar, la senda cambia de margen y se sitúa en paralela a la acera, para lo que es necesario ejecutar un desmonte en el trecho.

Finalmente desciende para conectar a través de un nuevo paso en el muro perimetral para no afectar la entrada al camino que al Banquete, con el trazado inicial en el punto quilométrico 4+620.

Durante el período de información pública, se remitieron a la Agencia Gallega de Infraestructuras

de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras alegatos de particulares; se recibieron informes por parte de las distintas administraciones afectadas por la actuación: del Concello de Santiago de Compostela, de la Diputación de A Coruña, así como de las Consellerías de Cultura, Lengua y Juventud y Medio Ambiente y Cambio Climático.

La aprobación definitiva del anexo implica la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos necesarios para la ejecución de las obras.

Por otra parte, conforme a la Ley 18/2021 de medidas fiscales y administrativas, los concellos de Ames y Santiago de Compostela, en los que se asientan las infraestructuras objeto del proyecto, deberán adaptar su planeamiento urbanístico al contenido del mismo.

Hace falta recordar que esta nueva intervención forma parte de la creación de un eje más amplio que conectará O Milladoiro, el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, la intermodal y San Caetano.

En total, casi 13 kilómetros de sendas ciclistas y peatonales que supondrán una inversión de casi 11 millones de euros. Estas actuaciones son impulsadas al amparo del programa europeo de los Fondos Next Generation, con el fin de favorecer desplazamientos menos contaminantes en las ciudades gallegas y en sus entornos y fomentando la merma de emisiones de gases a la atmósfera.

Por último, hace falta aclarar que actualmente está previsto ejecutar únicamente una primera fase del trazado, quedando excluida de la ejecución a zona limítrofe con el Banquete de Conxo, desde el punto kilométrico 2+600 hasta el 4+200, ante la falta de acuerdo por parte del Concello de Santiago.

Esto supone que la ejecución de la primera fase contaría con el consenso de todas las administraciones, quedando para una segunda fase la posibilidad de ejecutar la senda segregada de los automóviles y tener en cuenta el alegato de los ciclistas, donde indicaban su preferencia por el trazado propuesto por la Xunta y ahora aprobado, ya que la propuesta municipal no garantizaba su seguridad.

El trazado aprobado, y relegado para una segunda fase ante la oposición del Concello de Santiago, permitiría ganar en seguridad y comodidad. Esta ejecución por fases facilitará alcanzar un acuerdo sobre el mantenimiento de la infraestructura y facilitará el cumplimiento de los plazos establecidos por el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por los fondos de la Unión Europea NextGeneration.