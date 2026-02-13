Jornada atmosférica inestable en Santiago a la espera del sol mañana sábado

Día de inestabilidad atmosférica en Santiago de Compostela donde se aguardan intervalos de cielos nublados, con chubascos, unas lluvias que no serán tan intensas como las vividas durante esta semana y donde el viento también soplará con mucha menos fuerza, sin jornada de alertas, ni por precipitaciones ni por vientos.

A esta inestabilidad hay que añadir la entrada de una masa de aire polar marítima que hará bajar las temperaturas en la capital gallega. De esta manera, las mínimas pasarán de marcar los siete grados de hoy a apenas alcanzar los cuatro de mañana; mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos, rondando los 10 grados.

La buena noticia es que para mañana sábado, 14 de febrero, habrá precipitaciones a primera hora de la jornada, pero la tarde será de tiempo seco con apertura de grandes claros. El tiempo sin lluvia podría aguantar hasta el domingo por la noche.