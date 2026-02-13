Intervenidas en Rois dos jaulas-trampa para la captura indiscriminada de fauna

Agentes de la Guardia Civil, adscritos a la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de Noia y pertenecientes a la Comandancia de A Coruña, han intervenido dos jaulas-trampa utilizadas para la captura no selectiva de animales en el municipio de Rois.

La actuación se inició tras una llamada anónima que alertaba de la existencia de una trampa instalada en la zona de Touris. A partir de esa información, los agentes, en colaboración con un efectivo del Servicio de Patrimonio Natural del distrito ambiental IV, desplegaron un operativo de comprobación en el lugar indicado.

Durante la inspección localizaron una finca cerrada con malla metálica donde, en el interior de una plantación de coles, hallaron una jaula-trampa activada y preparada para capturar animales. En las inmediaciones, apoyada sobre un muro, encontraron una segunda jaula de mayor tamaño.

Tras identificar al responsable del terreno, este reconoció haber colocado el dispositivo con la intención de capturar un animal que, según explicó, estaba causando daños en los cultivos. No obstante, admitió carecer de autorización para utilizar este tipo de artefactos, considerados medios prohibidos por su carácter no selectivo.

Los agentes procedieron a la aprehensión de ambas jaulas, que quedaron depositadas en las dependencias oficiales de la PAPRONA de Noia, a disposición del Servicio de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.