La Diputación de A Coruña licita un inmueble para una sede institucional en Santiago

Esta nueva sede, licitada por 1.125.300 euros, acogerá una oficina tributaria, coworking, auditorio, sala de reuniones y aula de formación. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 27 de febrero Te podría interesar:

La Diputación de A Coruña ha licitado por 1.125.300 euros la adquisición de un inmueble para crear una nueva sede institucional en Santiago de Compostela, con un precio máximo de 1.200 euros por metro construido. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 27 de febrero.

Según informa, la nueva sede de la Diputación en esta ciudad acogerá una oficina tributaria, coworking, auditorio, sala de reuniones y un aula de formación. Se debe situar en el tramo urbano del centro de la ciudad, con buena conexión al transporte público y próximo a la estación intermodal, facilitando el acceso tanto a las personas usuarias como al personal.

La superficie útil mínima exigida es de 670 metros cuadrados, con un mínimo de 770 metros cuadrados construidos, y se priorizarán espacios en planta baja o que permitan un itinerario completamente accesible sin barreras arquitectónicas.

El edificio deberá cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad, seguridad y salud laboral, así como garantizar ventilación e iluminación natural y conexión a las redes básicas de suministro.

En un comunicado, el presidente provincial, Valentín González Formoso, destaca que la nueva sede permitirá "acercar la Diputación a la ciudadanía, ofrecer servicios útiles y crear espacios abiertos a la actividad económica, social y cultural".