Cae en Santiago parte del muro del antiguo cementerio de Bonaval

Caída de una parte del muro de San Domingos de Bonaval, en Santiago. Europa Press

Parte del muro que rodea el antiguo cementerio de Bonaval, en Santiago de Compostela, se derrumbó ayer jueves. Una circunstancia que ha obligado al ayuntamiento a cerrar la zona por seguridad.

La caída se produjo ayer y los técnicos de arquitectura y arqueología municipales ya han ido a evaluar los daños para determinar las acciones a realizar.

El Concello de Santiago ha explicado a Europa Press que, tras haber cerrado la zona, se hará una actuación de emergencia en el punto.

Bonaval es uno de los lugares más concurridos para compostelanos y turistas para dar un paseo, especialmente durante el verano o cuando el buen tiempo acompaña, por lo que en esta época del año y de temporales, no es habitual que esté concurrido.