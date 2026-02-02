La Xunta transfiere cuatro carreteras provinciales al concello de Santiago

El Consello de la Xunta de Galicia autorizó el Decreto por el que se aprueba el cambio de titularidad en beneficio del concello de Santiago de cuatro carreteras y variantes de carreteras, que suman 2,3 kilómetros de longitud, junto con su dominio público viario.

En concreto, se transfiere la carretera DP-7801 de San Lourenzo a Vidán, de 1,2 kilómetros, y una variante de esta carretera, de 258 metros. También la DP-7805 de acceso al Hospital Provincial (545 metros) y la DP-7806, rampa al Avío (273 metros de longitud).

La transferencia de estas vías al concello de Santiago se tramita de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/2013, del 28 de junio, de carreteras de Galicia, que establece su aprobación por decreto de la Xunta, por propuesta de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras como competente en materia de carreteras, y tras el acuerdo entre las administraciones implicadas.

El departamento de Infraestructuras de la Xunta de Galicia tiene entre sus funciones la tramitación de los cambios de titularidad de las carreteras incluidas en las redes dependientes de la Comunidad y de las entidades provinciales y locales.

Con el cambio de titularidad, el concello de Santiago tiene la competencia para actuar en estos tramos de las carreteras autonómicas, y asume la responsabilidad de su conservación y su mantenimiento.