Santiago investirá casi 1,5 millones de euros de los POS 2026 a zonas del rural

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha anunciado la aprobación de la propuesta para participar en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS 2026), que contará con casi 1,5 millones para mejorar el rural compostelano.

Tal y como ha trasladado la concejala en rueda de prensa este lunes, el Gobierno local ha acordado el contenido de la propuesta para participar en el POS.

Este año contará con un presupuesto de 1.471.838,65 euros, del que la Diputación de A Coruña aporta 1.214.838,65 euros y el concello de Santiago 257.000 euros. "Se dedicará en su totalidad a la zona rural", remarcó Louzao.

La propuesta incluye la red de saneamiento en el lugar de Reboredo (Enfesta), con un presupuesto total de 352.024,28 euros; mejora del pavimento en diferentes caminos de Cesar, con un presupuesto de 152.640,12 euros.

También incluye la primera fase de la senda peonil de Grixoa a Albudiño, con un presupuesto de 257.000 euros y una aportación del gobierno provincial de 710.174,25 euros para mantenimiento del rural que recoge la parte de gasto corriente imputable al plan.

A mayores a los 1.471.838,65 euros del POS 2026, se acordaron dos proyectos que se proponen para el plan complementario de este ejercicio 2026, por un total de 587.079,68 euros: la rehabilitación del puente de Gallufe por 46.277,77 euros y la ampliación de la red de abastecimiento en la variante de Aradas por 540.801,91 euros.