Santiago inicia el primer lunes del mes con precipitaciones tras despedir un enero muy lluvioso

El mes de febrero empezó en Santiago de Compostela como acabó el pasado mes: con lluvias. Tras una mañana de sábado de descanso, las lluvias ya se dejaron ver los primeros días de este mes, donde hoy se prevén precipitaciones durante toda la jornada, que se podrían convertir en granizo por la tarde.

El pasado mes de enero dejó, en total, más de 300 litros por metro cuadrado de lluvia en la capital gallega, dejando solo dos días sin precipitaciones, el 4 y el 18 de enero. Por otro lado, el pasado 26 de enero fue el día del mes que más lluvia se acumuló en Compostela, con 70 litros por metro cuadrado.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios significativos, normales para esta época del año, con mínimas que superarán los 5 grados, y con máximas que oscilarán entre los 10 y 12 grados. En cuanto a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.