Las mariscadoras de Muros (A Coruña) retiran 385 kilos de basura marina en tres playas

Más de una veintena de personas participaron este sábado en una jornada de voluntariado medioambiental impulsada por Afundación en las playas de Cabanas, Area do Medio y O Seixal, en el municipio de Muros.

La iniciativa marca el inicio de la sexta edición de Plancton, un proyecto de actuación y sensibilización ambiental desarrollado por la Obra Social de ABANCA en colaboración con el sector pesquero y marisquero.

Durante la mañana, las mariscadoras de Muros junto al voluntariado de ABANCA y Afundación trabajaron de forma coordinada en la limpieza de los tres arenales, distribuidos en varios grupos entre las 11.00 y las 14.00 horas. Al finalizar la jornada, tras la identificación y clasificación de los residuos, se retiraron un total de 385 kilos de basura marina.

Entre los objetos recogidos se encontraron 100 bastoncillos de los oídos, juguetes de playa, cepillos de dientes, mecheros, pajitas, latas y diversas prendas de ropa y calzado.

Además, el voluntariado localizó una importante cantidad de residuos vinculados a la actividad pesquera, como 236 palillos de batea, cuatro neumáticos, más de 150 cuerdas y cabos, 50 nasas y 60 kilos de maderas tratadas.

Especial relevancia tuvo la retirada de 1.895 biosoportes de depuradora, piezas de plástico utilizadas en el tratamiento de aguas residuales que proliferan cada vez más en la costa atlántica. También aparecieron objetos poco habituales en este tipo de limpiezas, como una valla de separación de carriles, cartuchos de caza, un chaleco salvavidas o una pelota de golf.

Esta actuación supone la segunda colaboración del voluntariado de Afundación con las mariscadoras de Muros, tras una limpieza similar realizada en 2024 en la playa de Ventín, donde se retiraron más de 230 kilos de residuos. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Muros colaboró en la iniciativa y se encargará de la gestión de los residuos recogidos.

Con esta nueva jornada, Plancton supera ya las 146 toneladas de basura marina retiradas en Galicia, consolidándose como un proyecto de referencia en la defensa del medio ambiente, reconocido con el primer premio nacional de Medioambiente de Ceca.

Su objetivo es fomentar hábitos responsables que garanticen la conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los vinculados a la acción por el clima, la vida submarina y las alianzas institucionales.