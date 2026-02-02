El herido tras una explosión de gas en Santiago es trasladado a la unidad de quemados del CHUAC

El suceso se produjo sobre las 19:00 horas de este sábado y, en un primer momento, el hombre fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).

La explosión tuvo lugar en un inmueble de dos plantas de Vista Alegre y los vecinos de los dos edificios colindantes fueron desalojados por precaución.

De esta forma, fueron varios particulares los que el sábado contactaron con el servicio de emergencias y alertaron de la situación indicando que podía haber personas heridas y otros edificios afectados.

El 112 movilizó a los bomberos de la ciudad y también dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que derivaron varias ambulancias al lugar, a la Policía Local y Nacional y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Además, fueron informados los técnicos de las empresas suministradoras de gas que abastecen la zona.