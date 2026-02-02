El gobierno de Santiago confía en tener el contrato de transporte en este mandato

La portavoz del Gobierno municipal de Santiago, Míriam Louzao, ha manifestado que confía en obtener el contrato de transporte en este mandato. "Nosotros seguimos trabajando para eso", ha asegurado.

Así lo ha remarcado Louzao en una rueda de prensa este lunes tras la Xunta de Goberno Local, tras ser preguntada por la afectación que puede tener para el contrato la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) que obliga a suspender su tramitación tras la interposición de varios recursos a los pliegos publicados en diciembre.

Louzao ha ratificado la "suspensión el plazo de presentación de ofertas en el concurso del servicio de transporte urbano", una cuestión que ya adelantó la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa el pasado viernes, a pesar de que "la suspensión del Tacgal no afecta al plazo de ofertas".

Ante esta situación, la edila ha explicado que entregaron la documentación del expediente dentro del plazo dado por el Tacgal, y "en breves" enviarán las alegaciones que están preparando los servicios técnicos. Después, el tribunal tendrá un mes para dar respuesta.

"Esperamos que sea rápido, pero no es una cuestión que podamos tener ahora mismo", ha indicado, asegurando que "era muy factible que sucediese esto", ya que ocurre en "todas las licitaciones similares a esta".

Suspensión "prudente"

En este contexto, Louzao ha ratificado la decisión de suspender de manera "prudente" el plazo de presentación de ofertas en el concurso del servicio de transporte urbano, que terminaba el 9 de febrero, hasta que el Tacgal se pronuncie.

"Llegado ese momento también decidiremos ampliarlo razonablemente. El objetivo de esta decisión es garantizar la transparencia y la igualdad entre todas las posibles empresas que puedan estar interesadas", ha indicado.

Asimismo, la concejala ha explicado que de forma paralela a la resolución de los recursos por parte de la Tacgal los servicios técnicos están respondiendo a las preguntas formuladas por las empresas concursantes también en la plataforma de contratación.

En relación a los recursos interpuestos, la alcaldesa detalló el pasado viernes que son "de tipo técnico" y responden a cuestiones como el número de autobuses y plazo en el que tienen que estar a disposición de entrar en funcionamiento.

"Pensamos que se trata de un expediente sólido que fuera de aclaraciones puntuales va a prosperar, pero entendíamos que estas decisiones ayudan, como decía, a ese nuevo plazo para que fomentara participación", ha concluido Louzao.