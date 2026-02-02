Evolución desigual para los diputados del PP de Galicia que sufrieron un accidente de tráfico
Gonzalo Trenor se encuentra ya en planta, mientras Roberto Rodríguez continúa en la UCI
Los dos diputados del PP de Galicia que sufrieron un accidente de tráfico la pasada semana de camino a un pleno del Parlamento de Galicia siguen evolucionando de forma favorable de sus heridas, pero lo hacen de forma desigual.
Gonzalo Trenor ya se encuentra en planta, como paso previo a abandonar el CHUS, donde permanece desde que sufrió el percance el 27 de enero.
Por su parte, el también concejal del PP en A Coruña, Roberto Rodríguez, aún continúa en la UCI, aunque su evolución es buena.
Ambos fueron víctimas de un accidente de coche, a la altura de Oroso, con al menos 20 coches implicados. Una cortina de granizo está detrás de lo sucedido.