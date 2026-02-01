Rueda envía un mensaje de apoyo a los diputados del PP heridos en la AP-9: "Una alegría veros sonreír"

Los diputados del PP de Galicia Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor en el CHUS tras el accidente en la AP-9 Facebook: Alfonso Rueda

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha querido trasladar públicamente un mensaje de ánimo y apoyo a sus compañeros de partido tras el grave accidente de tráfico registrado el pasado martes en la AP-9, en el que se vieron implicados alrededor de 20 vehículos.

En el siniestro resultaron heridos los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, que tuvieron que ser trasladados al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde permanecen ingresados a día de hoy.

A través de una publicación en Facebook dirigida a sus compañeros de formación, Rueda reconoció la dureza del momento vivido, pero también expresó alivio al poder comprobar su evolución. "Fue un susto enorme, pero también una enorme alegría poder verlos sonreír, a pesar de todo", escribió.

El líder de los populares gallegos quiso además agradecer de manera explícita la labor de los servicios de emergencia y sanitarios que intervinieron tras el accidente: "Gracias a todos los profesionales de emergencias y sanitarios que cuidaron tan bien de nuestros compañeros". El mensaje se cerraba con un tono esperanzador: "A seguir recuperando fuerzas. ¡Nos vemos muy pronto!".

Horas después, Roberto Rodríguez, concejal del PP en A Coruña y uno de los heridos en el accidente, respondía a las numerosas muestras de cariño recibidas con otra publicación en redes sociales. En ella compartió una fotografía acompañado por sus hijos y agradeció el apoyo recibido: "Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño e interés. Prometo contestar a todos los mensajes, pero me llevará aún unos días".

Rodríguez relató también, con un tono cercano y reflexivo, cómo una rápida sucesión de acontecimientos cambió el rumbo de aquella jornada. "Una sucesión, en apenas 30 segundos, de mala, buena, mala y buena suerte hará que desde ahora cumpla años dos veces en una misma semana", escribió, aludiendo a la gravedad del accidente y al hecho de haber salido adelante.

El edil tuvo palabras de reconocimiento para los profesionales que le atendieron en el CHUS, destacando el trabajo de los servicios de Emergencias, Urgencias y de la UCI. Asimismo, quiso agradecer de forma especial la ayuda prestada por dos ciudadanos que lo auxiliaron en los primeros momentos tras el siniestro. "Y por supuesto también a mis buenos samaritanos, Luis y Moisés. A ambos por cogerme la mano y protegerme del frío y la lluvia en aquel terraplén mientras llegaba la ambulancia. Y a Luis por mentirme piadosamente acerca del tamaño de la brecha de mi cabeza", relató.

El mensaje concluía con una nota de humor y alivio: "Y sí, afortunadamente, son ya 57", en referencia a su cumpleaños, que este año quedará marcado por un episodio tan duro como lleno de gestos de solidaridad.