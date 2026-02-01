Una explosión de gas en un edificio en Santiago deja herido de consideración a un hombre

Santiago se queda sin bomberos durante 24 horas: "Un hecho sin precedentes"

Un hombre ha resultado herido de consideración tras producirse una explosión de gas en un edificio de Vista Alegre, en Santiago de Compostela en la noche de este sábado.

Según informó el 112 y fuentes municipales consultadas por Europa Press, el hombre sufrió quemaduras y fue trasladado al Hospital Clínico.

El edificio ha sido precintado por el momento debido a que "no reúne las condiciones de habitabilidad". Según fuentes municipales, se ha tomado esta decisión después de que bomberos, policía y técnicos municipales evaluasen este domingo el estado del edificio para comprobar si existían daños estructurales.

La explosión se produjo en un inmueble de dos plantas alrededor de las 19:00 horas del sábado, y los vecinos de los dos edificios colindantes fueron desalojados por precaución.

Hasta el lugar se movilizaron los bomberos de la ciudad y también dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que derivaron varias ambulancias al lugar, a la Policía Local y Nacional y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Además, fueron informados los técnicos de las empresas suministradoras de gas que abastecen la zona.

Tanto la Policía Local, que derivó varias patrullas al punto, como los bomberos, una vez en el lugar, confirmaron la explosión, así como la existencia de un varón herido con quemaduras.

Los bomberos trabajan para esclarecer los hechos

Los bomberos, indicaron esta mañana que puede tratarse de la explosión de una bombona, aunque, por el momento, siguen junto con los técnicos trabajando para esclarecer las causas exactas del suceso.

En principio, fuentes municipales han apuntado que no habría ninguna persona más en el edificio principalmente afectado por la explosión, además del hombre herido.

Actualmente, dos personas continúan desalojadas, una de ellas por su cuenta y otra realojada por el Ayuntamiento.