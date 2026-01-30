El temporal deja sin luz a 4.000 personas en Santiago tras provocar dos averías

La tarde de ayer dejó una gran tormenta en Santiago de Compostela que se tradujo en múltiples incidencias en la ciudad. La más destacada fue la pérdida de luz en varios puntos del municipio que afectó a unas 4.000 personas después de que el temporal provocara dos averías.

Según fuentes de Naturgy consultadas por Europa Press, la primera incidencia se registró sobre las 17:36 horas del jueves y se debió a la caída de un árbol sobre la línea y afectó a unas 1.000 personas. La compañía conectó tres grupos electrógenos y el suministro quedó repuesto sobre las 5:30 horas de la madrugada de hoy.

Por otro lado, la segunda incidencia tuvo lugar sobre las 18:12 horas del jueves y fue debida a la tormenta, que dejó más de 200 rayos en Galicia, y el suministro quedó repuesto hacia la medianoche. Esta avería afectó a unos 3.000 vecinos de Santiago de Compostela.