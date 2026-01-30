Santiago de Compostela despide el mes de enero bajo alerta amarilla por vientos y tormenta
La alerta por tormenta comenzará a las tres de la tarde y podría estar acompañada de granizo. El concello de Santiago ha cerrado varios parques de la ciudad por la previsión de fuertes vientos
Santiago de Compostela despedirá un mes de enero lluvioso bajo alerta amarilla por vientos y tormenta que comenzarán a primera hora de la tarde, a las 15:00 horas, y podría prolongarse hasta la madrugada de este sábado. Además, estará acompañada de granizo.
De igual modo, la alerta amarilla por vientos, que durará todo el día de hoy, ha hecho que el concello de Santiago cierre varios parques de la ciudad por la previsión de fuertes rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
La previsión para este fin de semana es un escenario más calmado, sin avisos anunciados. Las lluvias estarán presentes, pero con la alternancia de cielos con momentos de nubes y claros. Las temperaturas serán normales para este periodo del año, con mínimas que ascenderán moderadamente y que podrían alcanzar los 10 grados el domingo, y con máximas que se mantendrán sin cambios significativos, rondando los 15 grados.