Santiago de Compostela buscará convertirse en capital europea de la ciencia en 2028

El concello de Santiago ha aceptado la propuesta por parte de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) para que la ciudad sea nombrada Capital Europea de la Ciencia 2028, financiado por la Unión Europea.

La regidora valoró como "una noticia muy positiva" que la GAIN se dirigiera al concello para proponer esta candidatura y consideró que "supone cosas muy importantes, que es ser ejemplo de cómo se acerca la ciencia a la vida cotidiana". "Nosotros creemos firmemente que tenemos una muy buena posición para obtener esta distinción", afirmó.

Esta iniciativa europea busca desarrollar un programa de actividades a lo largo de un año en ciudades europeas de países diferentes. Por ejemplo, la edición de 2026 tendrá como escenarios Split (Croacia), Kiel (Alemania) y Brest (Francia). En el caso de 2028, el plazo para la presentación de candidaturas terminará el 12 de marzo.

De esta manera, Sanmartín apuntó la relevante labor investigadora de la USC y su red de centros singulares, citando al CiMUS (Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas) y al IGFAE (Instituto Galego de Física de Altas Enerxías), ambos reconocidos con el sello de excelencia María de Maeztu.

La alcaldesa añadió que "no es una casualidad que en Compostela desarrolle su actividad una persona que es una eminencia en medicina genómica, como es Ángel Carracedo; o que aquí se estén desarrollando proyectos que relacionan de manera directa biotecnología y emprendimiento empresarial, como es el Biopolo, que tenemos una facultad de Medicina de las mejores sin ninguna duda del mundo, y que seamos un referente en el ámbito sanitario".

Añadió también que el Centro de Supercomputación, el Instituto de Ciencias del Patrimonio y el desarrollo de programas divulgativos como Conciencia, que establece puentes entre Compostela y figuras de relevancia científica mundial.

Finalmente, la regidora celebró y agradeció la iniciativa de GAIN para "recibir este reconocimiento que se puede convertir en una plataforma importante de dinamización económica y de captación de talento".