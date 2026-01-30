El nuevo contrato de autobuses de Santiago se queda en suspenso hasta resolver alegaciones

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) ha impuesto una medida cautelar sobre el nuevo contrato del servicio de autobús de Santiago que obliga a suspender su tramitación tras la interposición de varios recursos a los pliegos publicados en diciembre.

"Significa que no se puede completar hasta que se resuelven las cuestiones alegadas", ha explicado la alcaldesa, Goretti Sanmartín. Ha sido ella misma quien ha informado de este movimiento en una rueda de prensa celebrada este viernes, en la que ha insistido que la presentación de recursos es "habitual" en expedientes de esta envergadura.

"No significa que no se pueda continuar y esta suspensión no afecta al plazo de ofertas", ha completado. Sin embargo, ante este escenario, el concello de Santiago suspenderá "de forma prudente" el período de presentación de ofertas, previsto para finalizar el 9 de febrero, aunque no esté obligado a ello.

La suspensión del plazo se mantendrá hasta que el Tacgal se pronuncie y, cuando eso suceda, la Administración valorará "ampliar" el plazo "de forma razonable" para "garantizar la transparencia e igualdad" entre las empresas que concurran.

Mientras, utilizará este tiempo para que los servicios técnicos respondan a las preguntas formuladas en la plataforma de contratación.

En relación a los recursos interpuestos, Sanmartín ha indicado que son "de tipo técnico" y responden a cuestiones como el número de autobuses y plazo en el que tienen que estar a disposición de entrar en funcionamiento.

Con todo, la alcaldesa ha insistido en la "solidez" de la propuesta presentada por el gobierno que lidera: "Pensamos que este es un expediente sólido y que, fuera declaraciones puntuales, que prospere en el bien del interés público. Eso es en lo que estamos trabajando".