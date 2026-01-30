Los diputados del PPdeG heridos en el accidente de la AP-9 evolucionan "muy favorablemente"

Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez evolucionan "muy favorablemente" tras resultar heridos el pasado martes en el accidente múltiple de la AP-9 a la altura de Oroso. Así lo ha informado este viernes el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, en una rueda de prensa.

"Felizmente todo va a quedar en un enorme susto y ambos evolucionan muy favorablemente de sus dolencias en el Clínico de Santiago", señaló Pazos.

El portavoz del PPdeG ha agradecido al personal del hospital la atención y a los grupos la "plena disposición" para alterar el orden del día. El día del accidente, había pleno en el Parlamento de Galicia y se pospuso el debate de la Ley del Clima.

Alberto Pazos, por último, ha esperado que "todo continúe por el buen camino y puedan pronto estar" en la Cámara "para recuperar a dos excelentes diputados y personas muy queridas".

Un accidente múltiple

Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor resultaron heridos el pasado 27 de enero en un accidente en la AP-9 a la altura de Oroso con al menos 20 coches implicados. Una cortina de granizo después de una curva provocó que varios vehículos impactaran.

El suceso obligó a cortar durante unas tres horas el tramo, que fue reabierto poco a poco: primero un carril para que pasasen los turismos y después el resto de los vehículos, hasta quedar completamente restituido sobre las 19:00 horas.