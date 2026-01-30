Condenan a 24 años de cárcel al atracador 'Pandolo' por intentar matar a dos personas en Ordes (A Coruña)

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 24 años y 4 meses de cárcel a José Manuel Martínez, más conocido como 'Pandolo', considerado un peligroso atracador, con múltiples antecedentes penales y con condenas por tentativa de homicidio.

El acusado entró en una vivienda de Ordes (A Coruña), en la madrugada del 31 de mayo de 2023, con la intención de robar, portando un arma de fuego sin licencia. Durante el intento de sustracción de un vehículo, disparó en varias ocasiones. Los magistrados entienden que lo hizo "con la intención de acabar con la vida" de dos de los residentes en la casa.

En el fallo, el tribunal lo considera autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia, de un delito de robo con violencia en casa habitada de un vehículo a motor en grado de tentativa, de un delito de tenencia ilícita de arma corta sin licencia y con número de serie borrado, de un delito de coacciones y de un delito leve de hurto.

En la sentencia, la sala entiende probado que actuó con dolo directo, evidenciado por el uso del arma y la violencia empleada. El tribunal no aprecia la eximente de alteración psíquica, dado que los informes forenses indicaron que no presentaba alteraciones que afectaran su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.