Absuelven a un condenado por agresión sexual a una menor en Santiago por las dudas del testimonio

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso presentado por un hombre condenado a 9 años de cárcel como autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor en el área de Santiago, y ha revocado dicha resolución, absolviendo al procesado al entender que el testimonio de la víctima ofrece dudas.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña (con sede en la capital compostelana) había condenado a este hombre a pena de prisión, medidas de alejamiento, de libertad vigilada y a pagar una indemnización a la víctima de 30.000 euros.

La sentencia, no obstante, contó con un voto particular, de una magistrada que señalaba un error en la valoración de la prueba incriminatoria.

Ahora el TSXG señala que, precisamente la principal prueba de cargo fue el testimonio de la víctima, corroborado por su madre, mientras que el resto de pruebas cuestionaron su versión.

El alto tribunal señala que, aunque el relato de la niña no estuvo guiado por un ánimo dañino o de venganza, no fue suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia ni la ausencia de dudas razonables.

Asimismo, alude a las "contradicciones y vaguedades" que afectan al núcleo del testimonio, lo que impide cumplir las condiciones para dar credibilidad a ese relato. Por todo ello, concluye el TSXG, se impone el principio 'in dubio pro reo'.

De este modo, estima el recurso de apelación y revoca la sentencia de la Audiencia Provincial, absolviendo al acusado del delito de agresión sexual continuada a menor.