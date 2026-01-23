Santiago activará la próxima semana el formulario electrónico para reunirse con la alcaldesa

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunció este viernes en rueda de prensa que la próxima semana el concello activará en su página web el canal para solicitar una reunión entre ella y los vecinos de la ciudad.

La regidora concretó que las peticiones podrán realizarse a través de un formulario electrónico "muy sencillo", al que se podrá acceder desde la portada de la página web santiagodecompostela.gal y que estará operativo la próxima semana.

Sanmartín destacó que esta iniciativa se encuadra dentro de la propuesta por la "participación ciudadana, la transparencia y el compromiso con los vecinos" e incidió en que pudo constatar su pertinencia e interés, porque "ya fueron bastantes las personas que a raíz del anuncio se dirigieron a Alcaldía por correo electrónico solicitando un encuentro".

Será los primeros y terceros jueves de cada mes, a partir de febrero, cuando se abran las puertas de la Alcaldía a los vecinos de Compostela, a personas individuales para reunirse con la regidora y compartir preocupaciones, demandas y aportaciones de mejora.

Debate sobre el estado del municipio el 12 de febrero

Goretti Sanmartín también anunció la convocatoria del debate sobre el estado del municipio para el jueves 12 de febrero a las 12:00 horas.

La alcaldesa incidió en que el debate sobre el estado de Santiago está recogido en el reglamento orgánico, pero que no siempre se mantuvo.

"Creemos que es un éxito productivo dar cuenta de lo hecho y de lo que queda por hacer y, consecuentemente, convocamos lo primero que nos correspondía. Tenemos fecha para el segundo, en el que informar de cómo fueron las cosas en 2025", avanzó.