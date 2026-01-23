Desalojan un centro social okupado en el casco histórico de Santiago

Desde primera hora de la mañana, a las 8:00 horas, decenas de manifestantes se han concentrado en la Praza de Cervantes de Santiago contra el desalojo del centro social okupado Escárnio e Maldizer, localizado en la rúa da Algalia de Arriba, en pleno casco histórico.

El propio centro llamaba a movilizarse en sus redes sociales tras conocerse la orden de desalojo emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 2. Para esta tarde, a las 20:00 horas, hay convocada otra concentración.

Así, desde las ocho de la mañana, decenas de personas permanecieron durante media hora prácticamente en silencio y vigiladas por cuatro agentes. Mientras, el acceso a algunas calles de la zona vieja donde se situaba el edificio permanecía cortado, tanto para el tráfico como para los peatones.

Al grito de "10, 100, 1.000 centros sociais!", "canta policía por darlle ao barrio vida!", "un desaloxo, outra ocupación!", "para okupes bonites, Santiago de Compostela!", "o Escárnio non se vende, continúa a okupación!" o "Algalia de Arriba, memoria colectiva!", los manifestantes se concentraron en la plaza mientras la Policía Nacional, con amplio despliegue de efectivos, efectuaba el desalojo, pacífico, a las 9:15 horas en el número 11 de Algalia de Arriba.

Varios efectivos y una comitiva judicial permanecían frente al inmueble. Policías antidisturbios, protegidos con cascos y escudos, entraron en el edificio para inspeccionarlo y procedieron también a la retirada de pancartas de la fachada.

En su interior no se confirmó la presencia de ninguna persona, ya que los okupantes, como ellos mismos habían avanzado, abandonaron el inmueble progresivamente en los pasados días.

De esta forma, a las 10:30 horas, se dio por finalizado el desalojo y se procedió al cierre del edificio. A las 11:00 horas estaba previsto que acudieran operarios para tapiarlo.

El desalojo del "último centro okupado urbano de Galicia"

El colectivo lamentaba en sus redes sociales el desalojo del "último centro social okupado urbano de Galicia": "Parece que se cierran todas las puertas, pero nos queda mucho por dar y construir. Nuestra rabia siempre encuentra caminos para manifestarse, por mucho que intenten taparla".

En 2014, como denuncia del segundo desahucio de la Sala Yago, un grupo de personas ocupó este nuevo espacio. En mayo de 2017, la Policía Nacional efectuó un nuevo desalojo, que derivó en una serie de protestas, que se saldaron con varios detenidos, cargas policiales y trasladados a comisaría para su identificación.

En este tiempo, el colectivo ha dedicado el espacio a la realización de diferentes actividades culturales y de ocio, que abarcan clases de baile gallego o de deportes como boxeo, mercadillos, talleres de malabares y conciertos.