La borrasca Ingrid deja granizadas de madrugada en Santiago de Compostela
La ciudad está en alerta amarilla por vientos, con predicción de que se repitan las granizadas durante la tarde de hoy. También podría nevar en la capital gallega
La borrasca Ingrid que afecta a toda Galicia, y buena parte del país, ha dejado granizadas durante las primeras horas de la mañana de hoy en Santiago de Compostela, una situación que se podría repetir esta misma tarde.
La capital gallega está bajo alerta amarilla por vientos y, por utópico que parezca, también por nieve, donde podría empezar a nevar durante la noche de este viernes. Además, se espera que haya tormentas durante las últimas horas del día.
Durante el fin de semana, la situación mejorará un poco, pero la lluvia no abandonará Compostela, con precipitaciones durante todos los días.
En cuanto a las temperaturas, hoy han sido bajas, con tres grados de mínima y siete de máxima. Durante los próximos días ascenderán, llegando a marcar los ocho de mínima y los doce de máxima.