Angrois: Adif traslada su respeto a la decisión judicial de la que no cabe recurso de casación

Adif traslada su respeto "absoluto" a las decisiones judiciales, el día en que se ha hecho pública la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que absuelve a su exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, hasta ahora condenado por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia profesional grave en la línea en la que se produjo el accidente del tren Alvia en Angrois, en Santiago.

El fallo de las magistradas de la Audiencia, que sí mantiene la condena al maquinista, Francisco Garzón, es firme y contra él caben únicamente recursos de aclaración y rectificación, relativos a errores materiales, pero no sobre el fondo de la cuestión, explican fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Así las cosas, y en la interpretación que las magistradas hacen, no cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo frente a una sentencia que este viernes ha sido notificada a las partes, por lo que también está ya en poder del abogado del maquinista, Manuel Prieto, del Semaf, sindicato que esta semana aborda también los graves accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), los cuales le han llevado a convocar huelga a comienzos de febrero.

La Audiencia Provincial culpa al maquinista

La Audiencia Provincial de A Coruña confirmaba esta mañana la pena de dos años y seis meses de cárcel impuesta al maquinista del tren Alvia, Francisco Garzón, que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013.

La sala lo considera culpable de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones, al igual que había sido condenado el exdirector y que ha sido absuelto esta mañana.

De esta manera, el tribunal revoca parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela y estima los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, ADIF, su aseguradora (AGCS) y el exalto cargo de la entidad.

Con esta confirmación, la aseguradora QBE deberá hacer frente a las indemnizaciones en las cuantías fijadas en la sentencia. Las indemnizaciones especificadas ascienden a más de 22 millones de euros, de los cuales alrededor de 12 millones corresponden a familiares de los fallecidos y 10 a las personas que sufrieron lesiones.

La sala estima las peticiones de las víctimas que recurrieron la sentencia de primera instancia, contra la que se interpusieron un total de 108 recursos, a los que hay que sumar las partes que se adhirieron a ellos. Por ello, incrementa las indemnizaciones establecidas en dicho fallo.

Así, respecto a las personas fallecidas, tiene en cuenta la reforma del año 2015 del baremo que se utiliza en los accidentes de tráfico, por lo que amplía el número de familiares que tienen derecho a ser indemnizados. Respecto a las personas que sufrieron lesiones, no ha rebajado en ningún caso las cantidades que en su día consignó QBE y, de hecho, en la mayoría de los casos las incrementa.

Una absolución "terrible" para las víctimas y para la sociedad

Ante esta absolución, la plataforma de víctimas del accidente del tren de Alvia afirma que el colectivo está "desolado". El portavoz de la plataforma, Jesús Domínguez, ve "terrible" esta absolución para las víctimas, pero también para "la sociedad y todos los que viajan en tren".

"Ha vuelto a suceder y volverá a pasar", advierte, en referencia al nuevo descarrilamiento con víctimas mortales, 45, registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Indicó que en España no existe "una justicia independiente" y eso se suma a que, según dictaminó la Comisión Europea, el Estado español tampoco elaboró una investigación independiente del siniestro de Angrois, la de la CIAF fue duramente criticada.

Asimismo, critica la existencia de "una justicia totalmente politizada", con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "controlado por PSOE y PP" y magistrados que "quieren hacer carrera" y "saben que para eso no pueden ir contra el Estado".

Domínguez valora que el fallo de la Audiencia Provincial que absuelve a Cortabitarte y mantiene la condena al maquinista, Francisco Garzón, cuenta con un voto particular, de una magistrada, indica Domínguez, que "no estará tan interesada en hacer carrera".

La Audiencia votó en diciembre y su decisión se conoce ahora, lo cual para el representante de la plataforma de víctimas "no es casual", ya que lo vincula con la situación que atraviesa Adif en medio del debate sobre la seguridad de la red ferroviaria española.