Los parques de Santiago de Compostela permanecerán cerrados por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo, los parques de Santiago de Compostela permanecerán cerrados por la alerta amarilla por vientos, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Durante la jornada de ayer también permanecieron cerrados por ese mismo motivo.

Ayer hubo horas durante el día donde se vivieron rachas de viento que superaron los 40 kilómetros por hora, como a las 9:20 horas o a las 11:50 horas, según datos de MeteoGalicia. Por la tarde se vivió una jornada más "calmada", con vientos que no superaron los 25 kilómetros por hora.

Y es que la de ayer fue una jornada intensa en lo referido a la situación meteorológica en la comunidad gallega. La costa de A Coruña estuvo en alerta roja por temporal en el mar, ahora ya en naranja como en el litoral de Lugo y Pontevedra.

MeteoGalicia ratifica una pequeña tregua antes de la llegada de la borrasca Ingrid, con avisos naranja por acumulados de nieve de más de 20 centímetros a lo largo del día en varias zonas de las montañas de Lugo y Ourense, y de más de 2 centímetros por encima de los 600 metros en puntos del interior de A Coruña.