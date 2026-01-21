Santiago de Compostela comenzará la reurbanización de la calle Mallou este año

El concelleiro de Vías e Obras de Santiago, Xesús Domínguez, compareció esta mañana en rueda de prensa, acompañado por el jefe de Obras e Proxecto, Antonio Ranedo, para explicar los detalles del proyecto constructivo para la reurbanización de la rúa de Mallou, aprobada en Xunta de Goberno Local de esta semana y que cuenta con un presupuesto de más de 1,44 millones de euros.

El edil destacó que se trata de un "proyecto muy importante para la zona norte de Santiago, en el barrio de Meixonfrío" y que permitirá "regenerar un espacio urbano con grandes necesidades de intervención".

De esta manera, según explicó el concelleiro se mejorará la calidad de vida de las personas que habitan esta calle a través de la mejora del espacio urbano, la accesibilidad, la funcionalidad y la calidad ambiental, renovando y ordenando también las redes de servicios públicos.

Domínguez concretó que se prevé que la obra comience este mismo año y tendrá una duración de 15 meses.

"Con la aprobación de este proyecto, le damos ya comienzo al proceso de elaboración de la documentación para contratar su ejecución", destacó el responsable municipal de Obras, quien indicó que la licitación se publicará "cuanto antes" para convertir este proyecto "en realidad".

Una vez redactados los pliegos, el proyecto saldrá a licitación con la previsión de que sea adjudicado en el primer semestre de este año.

Un proyecto constructivo para un ámbito complejo

El proyecto define un ámbito de actuación de 7.565 metros cuadrados, con una longitud de más de medio kilómetro.

El concelleiro destacó que la redacción del proyecto fue "muy compleja", por los condicionantes existentes en cuanto la ordenación y la alineación de las edificaciones, en un espacio con una geometría complicada.

Señaló que en muchos casos existen pequeños espacios privados entre la edificación y la vía pública, por lo que fue necesario analizar cada parcela de forma individual, contactar con las propiedades, y realizar un trabajo conjunto con la asociación vecinal Casa Agraria, a la que el concelleiro le agradeció su colaboración para el proyecto consiga satisfacer todos los objetivos.

Un único carril de circulación y las mismas plazas de aparcamiento

Con el proyecto de reurbanización se redistribuye el espacio existente para crear un carril único de circulación amplio, procurando un equilibrio entre el coche, el transporte urbano, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Se organiza también espacios y estacionamiento en lugares donde ya existen y donde el espacio lo permite. En ese sentido, el concelleiro manifestó que se mantiene el número actual de plazas de aparcamiento y que, además, los vecinos podrán solicitar vados.

Itinerarios peatonales seguros

Se crearán itinerarios peatonales seguros, al construirse nuevas aceras accesibles y que garantizarán que a lo largo de todo el ámbito exista la posibilidad de caminar con seguridad.

Además, existen cinco pasos peatonales elevados y una zona más amplia de plataforma única en la mitad del ámbito, que además de mejorar la accesibilidad, también contribuirá a "calmar el tráfico rodado". También se diseñan pequeños espacios de estancia vinculados a la plantación de árboles.

Renovación de las redes

Otro de los aspectos claves de esta intervención es la renovación de la instalación y la presentación de los servicios públicos en la calle, contribuyendo a modernizar y organizar de forma racional las redes.

Se instalará una nueva red separativa de saneamiento, para aguas residuales y pluviales, que ahora es unitaria, proyectando también el drenaje de las aguas pluviales de toda la superficie de la calle.

Se adaptará, además, la nueva rasante a la red de abastecimiento de agua.

Se soterrará el cableado eléctrico y de telecomunicaciones. Además, en el caso del alumbrado, se instalará sistemas más eficientes, que reducen el consumo energético y mejoran la calidad de la iluminación, aumentando también la percepción de seguridad. Finalmente, se recolocará de forma más racional los colectores de recogida de basura.