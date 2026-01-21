Santiago adjudica la dinamización de centros socioculturales, a la espera de "solucionar" los impagos

El Concello de Santiago ha adjudicado a la empresa Eulen el contrato de dinamización y mediación de la red de centros socioculturales, uno de los tres lotes en los que se ha dividido su gestión, por un importe de 1.925.835,16 euros. Las adjudicaciones de los otros dos se resolverán en las próximas semanas.

En paralelo, el Gobierno local trabaja "intensamente" para dar una "solución" a los trabajadores afectados por los retrasos de los pagos en las nóminas. Con este objetivo, envió un requerimiento a la empresa responsable solicitando la acreditación del pago de las nóminas mediante recibos de salarios y justificantes bancarios.

"Una vez acreditado la situación de impago de las nóminas de octubre, noviembre y diciembre de 2025, procederemos a retener las cantidades agregadas a la empresa para garantizar con eso el pago de los citados salarios", ha explicado el concejal de Centros Socioculturales, Xan Duro.

El importe del contrato adjudicado a Eulen es una cifra muy similar a la fijada como presupuesto base de licitación y supone un incremento de más del 13% con respecto al anterior contrato, tal y como ha remarcado el Ayuntamiento.

Este lote, aprobado por la junta de gobierno de esta semana, contempla 39.000 horas anuales, dentro de las que tienen más peso los programas y actividades relacionados con la temática de juego y ocio: a las aulas de juego le corresponden 6.000 horas y al ocio, 13.000 horas. Además, establece el pago de 3.500 horas anuales para actividades no regulares, que serán de obligado cumplimiento.

Pendiente la adjudicación de otros dos contratos

En las próximas semanas se resolverán también las adjudicaciones de los otros dos lotes en los que se dividió la licitación de la gestión de los centros, los de atención e información al público y gestión de la biblioteca pública José Saramago.

En total, el Concello destina a la gestión de la red para los próximos dos años un presupuesto de 3.398.323,72 euros, un 24% más que en 2021 (2.575.513 euros). El presupuesto anual del servicio queda en 1.669.161,86 euros, 381.000 euros más que en la actualidad.