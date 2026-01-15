Santiago cierra los parques de la ciudad por la alerta amarilla por fuertes vientos

La Xunta de Galicia y MeteoGalicia han activado este jueves varias alertas en la comunidad, una de ellas naranja por el temporal costero, y otra alerta amarilla por fuertes vientos y lluvias que afectarán durante el día de hoy a Santiago de Compostela.

De esta manera, el concello de Santiago ha decidido cerrar los parques de la ciudad por precaución y seguridad en una jornada donde se prevé que los vientos puedan superar los 70 kilómetros por hora.

Por su parte, se espera que las lluvias superen los 15 litros por metro cuadrado en una hora, una alerta que está activa hasta las tres de la tarde.

La capital gallega vivirá una jornada agradable en cuanto a temperaturas, con termómetros que marcarán los cinco grados de mínima y los doce de máxima.