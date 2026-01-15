Ordenan el desalojo de un centro social okupado en el Casco Histórico de Santiago

El Juzgado de Primera Instancia número 2 ha ordenado que la semana próxima se lleve a cabo el desalojo de un edificio del Casco Histórico de Santiago, donde hasta ahora estaba instalado el Centro Social Okupado Autogestionado (C.S.O.A.) Escárnio e Maldizer.

Según han ratificado fuentes judiciales, el desalojo del número 11 de la rúa Algalia de Abaixo está previsto para el próximo viernes 23 de enero a las 9:15 horas. El centro ha difundido la noticia públicamente en sus redes sociales, como ya lo hizo durante el mes de mayo de 2025 cuando estaba previsto inicialmente el desalojo.

En el propio comunicado, Escárnio e Maldizer ha anunciado movilizaciones para ese mismo día, que se llevarán a cabo antes y después de la orden. La primera será a las 8:00 horas, una hora y cuarto antes de la orden, y la segunda a las 20:00 horas.

"Nestes tempos que corren mais ca nunca é importante defender os nosos espazos", explican en una publicación de Instagram en la que otra añaden que "o 23 de xaneiro saímos á rúa en defensa de todos os centros sociais! Non poden tapiar a nosa loita".