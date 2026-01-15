El Ensanche de Santiago contará con un nuevo modelo urbano "propio del siglo XXI"

Esta mañana el concelleiro de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, presentó un modelo de intervención del Ensanche de la ciudad que tiene como objetivo un nuevo modelo "propio del siglo XXI". El Concello cuenta con tres anteproyectos a cargo de tres equipos de arquitectura (RVR, Eduardo Cruz y Creus e Carrasco).

Lestegás dio a conocer la propuesta del gobierno para la rúa Santiago de Chile, sobre la que está previsto lanzar a licitación de la redacción del proyecto básico de construcción este año y también el proyecto para la Praza de Vigo.

El costo de las obras para Santiago de Chile ascenderá a 2,8 millones de euros y el de Praza de Vigo se situará en los 1,4 millones de euros.

El anteproyecto, y en concreto el de Santiago de Chile que va a ser el proyecto piloto, marca el inicio de un proceso colectivo de "escucha con los vecinos", según el gobierno local, un punto de partida para la transformación del ámbito de la ciudad de Santiago "más densamente poblado".

Esta densidad de población, segundo explica el gobierno local, abarca a más de 14.600 habitantes y propicia que tenga un comercio con vitalidad, pero también presenta carencias en espacios públicos para las personas.

El modelo de intervención en el viario público, que parte de estudios previos, tiene como objetivo aceras más anchas (3,6 metros) y accesibles, una calzada central (dirección única y un solo carril, 3,2 metros) y dos bandas laterales de 2,2 metros para usos múltiples.

Santiago de Chile

Lestegás comparó la distribución actual del espacio con la sección tipo que hay actualmente en la rúa Santiago de Chile frente a la que se propone con este nuevo modelo de transformación urbana, que guarda coherencia con otras actuaciones puntuales que ya se hicieron y mantiene la filosofía de ganar espacio público para las personas, como el arreglo de la rúa Loureiros con la creación de una pequeña plaza.

Actualmente, frente a un espacio "prácticamente dedicado a los coches" en Santiago de Chile, la propuesta pasa por una calzada central con 3,2 metros (espacio compartido por vehículos y bicicletas), dos bandas laterales de 2,2 metros (con diferentes usos, árboles, bancos y terrazas) y aceras de 3,6 metros.

En ese punto, Lestegás incidió en que este modelo permite alejar los árboles de las fachadas, lo que favorece que puedan crecer sin provocar molestias.

Además, añadió que la distribución de los usos en las bandas será, precisamente, objeto de la definición en la redacción del proyecto con las contribuciones que los vecinos hagan en el proceso de participación, diálogo y escucha.

Praza de Vigo

Relacionado con este anteproyecto, Lestegás dio a conocer otro trabajo previo de este tipo para la Praza de Vigo, "un espacio público de grandes dimensiones pero que muy poca gente percibe como espacio público".

La propuesta permite ganar la plaza para la ciudadanía, aprovechar la visera que cubre el acceso al párking para hacer un pequeño anfiteatro para una zona abierta con tratamiento vegetal, rodeado de árboles y con un pavimento de calidad, manteniendo la zona de juegos infantiles.