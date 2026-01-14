Terras de Ordes (A Coruña) se presenta en FITUR como el primer geodestino mural de España

La Mancomunidad de Ordes presentará el próximo 22 de enero en FITUR el primer geodestino mural de España, bajo la marca Terras de Ordes.

La puesta de largo tendrá lugar en el stand de Turismo de Galicia, dentro de la programación oficial de la comunidad autónoma en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en los pabellones de IFEMA, en Madrid.

Durante la presentación se proyectará el vídeo promocional titulado "Hay lugares que no solo se visitan, se sienten", una pieza audiovisual que recoge los principales atractivos del territorio, tanto en lo relativo a enclaves naturales y patrimoniales como a la amplia agenda de eventos de interés turístico que se desarrollan a lo largo del año en la comarca.

Uno de los ejes centrales de la promoción será el geodestino mural Terras de Ordes, formado por más de 120 murales que atraen visitantes de distintos puntos de España y del extranjero. Todas estas obras, al igual que los recursos turísticos del territorio, están geolocalizadas digitalmente, facilitando la planificación de las visitas.

La Mancomunidad destaca que muchas personas organizan ya sus viajes a través de la web www.terrasdeordes.gal, donde además se pueden adquirir productos turísticos como rutas guiadas.

Entre ellas sobresale la ruta del Museo de Arte al Aire Libre, que vertebra el Xeodestino Mural y se ha convertido en uno de los principales reclamos de la comarca.

Fitur se consolida así como un gran escaparate internacional para Terras de Ordes, que en los últimos años ha dado pasos firmes para posicionarse como referente turístico en Galicia, especialmente en el entorno de A Coruña y Santiago de Compostela.

En ediciones anteriores ya se promovieron las rutas fluviales, el Camino de Santiago, la Vía Verde y otras actividades de interés.