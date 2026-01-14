Las no adscritas de Santiago descartan unos presupuestos que dupliquen la recaudación por multas

Las concejalas no adscritas de Santiago han mantenido este lunes una reunión con el gobierno local para iniciar en próximas fechas la negociación de los presupuestos para este año y han cuestionado que se plantee un incremento de ingresos por la recaudación de multas de tráfico que supondría un 173%.

El concejal Gonzalo Muíños ha exigido informes técnicos que avalen esta previsión de ingresos, que ha tachado de "exagerada" y que, en su opinión, "no responde a otro criterio que el recaudatorio", según recoge Europa Press.

En este sentido, Muíños ha dado por descartada la posibilidad de apoyar las cuentas con esta previsión. "No vamos a avalar, de ningún modo, un incremento así en la recaudación de multas", ha afirmado antes de apuntar que los datos "no señalan ningún incremento del número de accidentes ni hay constancia de informes que hablen de excesos de velocidad".

Además, las no adscritas también han mostrado sus dudas con otras partidas como los ingresos previstos por nuevas licencias de taxis o la tasa turística. A este respecto, Gonzalo Muíños ha apuntado que se trata de partidas "ya previstas" en las cuentas de 2025 y que "no se llegaron a materializar".

Asimismo, ha avanzado que en la reunión mantenida con el Ejecutivo local han solicitado un informe económico que acredite que los ingresos previstos por la tasa turística se pueden sostener, ya que la tasa comenzó a cobrarse en el mes de octubre.

"Queremos saber si las cifras dibujadas por el gobierno local son o no son puro maquillaje para que ingresos y gastos cuadren", ha reivindicado Muíños.

En todo caso, el edil compostelano ha destacado que las no adscritas tienen "la mejor de las voluntades" para llegar a un acuerdo, aunque ya ha avanzado que no aprobarán un presupuesto "inventado, con partidas sobredimensionadas e inversiones previstas que no llegan a materializarse".