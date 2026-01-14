Lluvias intermitentes y temperaturas agradables durante el día de hoy en Santiago

Santiago de Compostela ha amanecido con una situación intermedia, con cielos con nubes y claros y precipitaciones. Se espera que durante el día de hoy la situación continúe así, con una tarde donde las lluvias podrían dar un descanso.

Sin embargo, la situación de calma durará poco. Para mañana MeteoGalicia prevé el paso de un frente muy activo en la comunidad. De esta manera, se esperan lluvias localmente fuertes en la capital gallega durante la mañana. A lo largo del día la situación se tranquilizará con lluvias más moderadas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas marcaron los 9 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar los 11. Durante los próximos días, habrá un descenso moderado de las temperaturas, llegando a alcanzar los seis grados y los nueve de mínimas y máximas, respectivamente.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.