El gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una "cuestión de seguridad"

Tras las acusaciones por parte del Partido Popular que ha reprochado que la instalación de más radares en Santiago es para "pagar la fiesta y el despilfarro" del ayuntamiento, el gobierno local de la capital gallega no ha tardado en contestar. Miriam Louzao, concejala de Turismo, ha defendido que la implantación se debe a una "cuestión de seguridad y no recaudatoria".

Preguntada por los medios, Louzao ha defendido la existencia de informes de tráfico que indican que son zonas "en las que se deben colocar radares".

También ha señalado al ejemplo de las nuevas señalizaciones instaladas en el radar de Conxo como evidencia de que el concello busca que los conductores "bajen la velocidad, no recaudar".

De igual modo, ha sostenido que el aumento en la previsión de recaudación del departamento de tráfico se debe a que "han detectado que, cuando se coloca un nuevo elemento, sube la recaudación para luego volver a bajar cuando la ciudadanía sabe que hay ese radar".

Reuniones con los vecinos

Por otra parte, ha calificado de "lamentable" la crítica del portavoz del PP, Borja Verea, a la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín. El popular censuró, tras el anuncio de las futuras reuniones para atender las peticiones de particulares, que la regidora dedique "un 1% de su tiempo" a los vecinos.

Louzao, en respuesta a las críticas de la oposición, ha definido como "lamentable" que la "única forma que tenga Verea de hacer oposición sea insultando al equipo de gobierno" independientemente de lo que este proponga o realice.