Denuncian sanciones a una trabajadora de Santiago por cuidar a un familiar grave

Una trabajadora con 28 años de antigüedad en El Corte Inglés de Santiago denuncia una situación de vulneración de derechos laborales y represalias por el cuidado de un familiar de primer grado, intervenido de manera grave y urgente. Así lo han comunicado en una nota de prensa la Confederación Xeral do Traballo (CXT) de la que es afiliada la trabajadora.

En ella explican que la trabajadora presentó en dos ocasiones los correspondientes justificantes médicos, incluyendo documentación personalizada en la que constaban los datos de la persona cuidadora.

El sindicato denuncia que la empresa "no reconoció el permiso", descontando los días en la nómina de la trabajadora y provocando "un importante perjuicio económico". Añaden, también, que El Corte Inglés le ha exigido justificar nuevamente unos días "ya acreditados", bajo la advertencia de "posibles sanciones disciplinarias" que podrían derivar incluso en un despido, según el convenio colectivo GGAA.

Según explican en el comunicado, este permiso está reconocido legalmente, tanto por la normativa europea como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en España, pero la actuación de la empresa supone una "vulneración clara de los derechos fundamentales de conciliación y cuidado familiar".

Desde el sindicato denuncian que no es un "hecho aislado", sino que forma parte de una "práctica habitual" dentro de la empresa, denunciando negación de permisos, obstáculos a la conciliación, sanciones encubiertas y una "política de presión" que pretende "disuadir a la plantilla de reclamar sus derechos".

De igual modo, también manifiestan que la plantilla de El Corte Inglés en Santiago lleva tiempo denunciando "salarios precarios, horarios abusivos, vulneración de descansos y vacaciones", y un modelo laboral basado en "el miedo y la inseguridad".

Este jueves se celebrará una concentración en las puertas del centro, en apoyo a la trabajadora y para exigir el "respeto a los derechos laborales", así como el cese de "cualquier represalia".