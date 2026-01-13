Las obras en la pista del aeropuerto de Santiago comienzan este martes por la noche

Las obras de renovación del pavimento de la pista del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro comenzarán este martes, 13 de enero, en horario nocturno. Está previsto que esta fase dure hasta el día 22 de abril, cuando se procederá a continuar las actuaciones en horario diurno, lo que implicará el cierre de la infraestructura compostelana durante un total de 35 días, hasta el 27 de mayo.

Según informa Aena a través de un comunicado, el comienzo de las actuaciones será entre las 23:30 y las 5:30 horas de la madrugada. La obra se adjudicó, el pasado mes de julio, a las empresas Padecasa Obras y Servicios SA, Infraestructuras Conelsan SA y F. Gómez y Cía. SL por un importe de 26,6 millones de euros y con un plazo de ejecución de 15 meses.

En su comunicado Aena indica que "ha estado realizando, durante los últimos meses, las comunicaciones pertinentes sobre las diferentes actuaciones que se acometerán en el aeropuerto a las compañías aéreas, los agentes que operan en el mismo y las administraciones e instituciones locales". Además, "se está trabajando con ellos analizando el impacto del proyecto, para así coordinar de manera eficiente el desarrollo de las actuaciones", agrega.

Los principales trabajos que se llevarán a cabo incluyen la mejora del pavimento de la pista, que contará con un alcance de más de un metro de profundidad en cuatro zonas determinadas de la pista, de más de 19.000 metros cuadrados. Para ello, se usará un total de 73.000 toneladas de asfalto. Estos trabajos permitirán alargar la vida útil de la pista y adecuarla para la operativa futura.

También se contempla la renovación del sistema de balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, que ayudará a mejorar la eficiencia energética del aeropuerto, incluye cambios en el cableado, con la instalación de más de 100 kilómetros de cable, alrededor de 900 nuevas balizas LED y 6,5 kilómetros de nuevas canaletas de drenaje.