8 de cada 10 euros irán destinados a los servicios públicos de Santiago en los Presupuestos de 2026 Concello de Santiago

El concejal de Economía e Facenda del concello de Santiago, Manuel César Vila, dio a conocer este lunes el detalle del borrador de presupuestos de 2026 del municipio, unas cuentas que tiene como objetivo ser un instrumento para implementar políticas para la gente.

César Vila defendió que se trata de unos presupuestos para mejorar la vida de las personas y construir "un lugar más diverso e igualitario, aumentando las oportunidades para todo el mundo". De esta manera, ocho de cada diez euros del presupuesto están destinados a la prestación de servicios públicos y a mantener espacios de calidad para los vecinos de Compostela.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, Vila ha presentado el borrador de los presupuestos, cuya cuantía total supera los 148 millones, dos millones por encima de los aprobados para el año pasado.

El concejal explicó que los presupuestos ponen el foco en situar a las personas y a sus necesidades en el centro y por eso hizo énfasis en la prestación de los servicios públicos en toda su dimensión. Así, ha señalado que en ellos tendrá mucho peso la movilidad, con la licitación del nuevo contrato de transportes; los comedores escolares; la nueva depuradora; y la dotación de personal en los servicios de seguridad, como pueden ser policía y bomberos.

El primer eje de actuación se enfoca en "fortalecer" la administración. De esta manera, se aumentará el personal y se crearán nuevas plazas por encima de la tasa de reposición, incrementando la dotación de bomberos y policías.

Vila ha explicado que el segundo eje está enfocando en "mantener servicios para cuidar la ciudad y sus ciudadanos". En este punto se engloba el contrato de transporte o las inversiones en el túnel del Hórreo o la red de semáforos; la sostenibilidad con la EDAR y limpieza de residuos; centros socioculturales; SAF, y comedores escolares, entre otros.

Como tercer eje, el concello sitúa el "cuidado del espacio", con el mantenimiento de la vía pública, la inversión en obras, parques infantiles y en el rural; y el refuerzo de los equipamientos: instalaciones deportivas, la Casa de las personas mayores o la Factoría.

Finalmente, como cuarto eje, el gobierno sitúa la importancia de "tejer las redes de colaboración", con subvenciones para entidades asociativas y subvenciones nominativas.

Presupuesto por área

Manuel César ha detallado el presupuesto previsto para cada área. Así, Educación, Cultura, Deportes, Centros Socioculturais, Transporte e Seguridade suman 50 millones de euros, el 30% del total. En protección social, el presupuesto suma 18 millones, el 12,2%, y para transformación y mantenimiento de espacios, se prevén otros 50,1 millones, el 33,8%.

Para los servicios públicos están contemplados 8 millones para el transporte urbano; 6,6 para el SAF; 4 millones para la nueva depuradora; 2 millones para el servicio de conserjería y limpieza de centros escolares y 3,8 millones para mantenimiento y conservación de parques públicos, entre otros.

Además, para las políticas sociales, ha destacado los 1,9 millones en comedores infantiles, 1,1 millón para bolsas de comedor y material escolar o 1,8 millones para el nuevo contrato de los Centros Socioculturales.

Mientras que, en el ámbito de la transformación urbana e inversiones, subraya la previsión de un millón para la Casa das personas maiores, cerca de 316.000 euros para la Factoría y 250.000 euros para el Túnel do Hórreo y la red semafórico, entre otros aspectos.

Reparto de gastos e ingresos

En lo referido a gastos de personal, el presupuesto contempla 45.819.740,98 euros. Los gastos corrientes ascienden a 139.076.033 euros y los gastos de capital a 6.079.099 euros. Por otro lado, los gastos financieros suponen 3.117.477,61 euros.

En relación a los ingresos, el concejal de Facenda ha indicado que 50,8 millones proceden de impuestos directos y 8,2 de indirectos. La recaudación de tasas, precios públicos y otros ingresos suma 29,8 millones. Por ejemplo, están previstos 33,6 millones por el impuesto del IBI de naturaleza urbana, 3 millones por la recarga del impuesto a estancias turísticas, 2,5 millones por el IVE o 5 millones por la participación en el IRPF.

Preguntado por las críticas de la oposición acerca de la previsión de 5,6 millones por recaudación de multas, Vila ha indicado que "no existe un afán recaudatorio", sino que es una previsión que se hace desde el Departamento de Tráfico y la "motivación mayor es incrementar la seguridad viaria".

Con todo, el edil ha señalado que la voluntad del Gobierno local es llevar los presupuestos a un pleno en febrero, debido a que, "si se aprueban podrían entrar en vigor en primavera".